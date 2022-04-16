Иркутск, 16 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Иркутской области вынесен обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, которые незаконно срубили более 80 берёз в Аларским районе, сообщает 16 апреля территориальное ГУ МВД РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Березы

Расследование уголовного дела проведено следователями Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский». Установлено, что часть спиленной древесины обвиняемые с помощью автомобиля перевезли к себе домой, другую продали. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 500 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя, в зависимости от роли и степени участия каждого суд назначил одному из осужденных наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второму соучастнику назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 году общий объем выявленной нелегальной древесины в Иркутской области составил 415 тыс. куб. м. Из них 46% было заготовлено в 2018–2019 годах на участках арендаторов.

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