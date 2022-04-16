Донецк, 16 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 35 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 249 единиц боеприпасов. Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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Ранее сообщалось, что под заводом «Азовсталь» в Мариуполе есть подземный город, который затрудняет его штурм.

«Азовсталь» является огромным сооружением (со своими коммуникациями и дорогами), большим заводом советской постройки, его площадь можно соизмерять еще с одним Мариуполем. Объект строился во времена СССР с учетом вероятности бомбежки и ядерного удара.