Москва, , 09:17 — REGNUM Правительство РФ выделит регионам 439 млн рублей в качестве возмещения понесенных расходов в связи с размещением эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, а также Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

Лидерами среди субъектов РФ по объему выделенных средств станут Ростовская область (110 млн рублей), Воронежская область (100 млн), Курская область (около 50 млн).

Средства будут взяты из Резервного фонда.

На временное размещение одного беженца выделяется до 913 рублей в сутки, за питание — до 415 рублей.