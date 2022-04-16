Ханты-Мансийск, , 09:16 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) за растрату 116 млн рублей осуждён бывший директор Хозрасчетного спортивно-технического объединения «Волна». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Земля Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Установлено, что директор «Волны» был наделён полномочиями единолично распоряжаться имуществом общества. Он заключил от имени объединения со своим сыном договор займа на сумму 7,5 млн рублей. Согласно соглашению, в случае невозврата денег, заёмщик обязуется передать кредитору земельный участок. «Волна» деньги не вернула, а сын директора получил участок стоимостью свыше 116 млн рублей.

Суд признал уже бывшего директора спортивно-технического объединения виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), назначив ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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