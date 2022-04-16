Ханты-Мансийск, 16 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) за растрату 116 млн рублей осуждён бывший директор Хозрасчетного спортивно-технического объединения «Волна». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

Установлено, что директор «Волны» был наделён полномочиями единолично распоряжаться имуществом общества. Он заключил от имени объединения со своим сыном договор займа на сумму 7,5 млн рублей. Согласно соглашению, в случае невозврата денег, заёмщик обязуется передать кредитору земельный участок. «Волна» деньги не вернула, а сын директора получил участок стоимостью свыше 116 млн рублей.

Суд признал уже бывшего директора спортивно-технического объединения виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), назначив ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке городского типа Талинка (ХМАО) 20 муниципальных служащих наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства.