Абакан, , 09:15 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались двое мужчин в возрасте 87 лет и один пациент в возрасте 76 лет. Таким образом, общее число жертв коронавируса в региона с начала года достигло 391.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 87 пациентов, один больной подключён к аппарату ИВЛ. Ещё 137 носителей коронавиурса проходит лечение в амбулаторном режиме.