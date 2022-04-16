Иркутск, 16 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 16 апреля сообщило подробности о раскрытом похищении 22-летней девушки, задержаны четверо местных жителей.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

С сообщением о преступлении в дежурную часть полиции обратился знакомый потерпевшей. Он рассказал, что стал свидетелем того, как на улице Маршала Конева неизвестные насильно усадили ее в автомобиль марки Mercedes и скрылись. Подробно описал машину и приметы злоумышленников.

Через два часа в ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщики задержали фигурантов. Ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 19 лет. Выяснилось, что они увезли потерпевшую в лесной массив, нанесли ей телесные повреждения, заставили испачкать лицо зеленкой, после чего отпустили.

Предполагаемый мотив похищения – невозвращенный долг. Кроме того, установлена причастность задержанных еще к двум аналогичным эпизодам похищений граждан. Известно, что они неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций, связанных с его деятельностью. По месту жительства указанных лиц проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято оружие, а также балаклавы, банковские карты и мобильные телефоны.

Следователями СУ СКР по Иркутской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении ряда эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). По решению суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Иркутской задержали подозреваемых в похищении мужчины.

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