Москва, 16 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. К ответственности за мелкие нарушения Правил дорожного движения (ПДД) не будут привлекать российских водителей сотрудники Госавтоинспекции, однако они сосредоточатся на борьбе с вождением в нетрезвом виде. Об этом 16 апреля сообщили ГУОБДД МВД России.

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«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — приводит ответ представителя ведомства на соответствующий запрос ТАСС.

Также он указал, что к таким малозначительным нарушениям могут быть отнесены, к примеру, отсутствие брызговиков на легковых машинах или неисправность стеклоомывателей, в этом случае уполномоченное решать дела об административных правонарушениях лицо имеет право освободить обвиняемого от ответственности, ограничившись устным замечанием.

При этом уточняется, что бывают правонарушения, которые не считаются малозначительными ни при каких обстоятельствах, к каковым относится в том числе управление транспортным средством в нетрезвом виде и отказ от прохождения освидетельствования на предмет опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля стало известно, что в городе Нижнекамске 14 апреля 18-летний водитель совершил наезд на малолетнего ребенка.