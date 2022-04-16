Вашингтон, 16 апреля 2022, 09:12 — REGNUM В американском штате Канзас женщина ранила трех полицейских, открыв по ним огонь из автомобиля. Об этом 16 апреля сообщает телеканал KSN.
Инцидент произошел 15 апреля. Трое помощников шерифа обнаружили на шоссе подозрительную автомашину, за рулем которой находилась женщина.
Правоохранители попросили водителя выйти, но та отказалась. Когда полицейские попытались вытащить женщину из автомобиля, она открыла по ним огонь из пистолета.
Все трое полицейских получили ранения, женщина ликвидирована на месте.