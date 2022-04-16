Санкт-Петербург, 16 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Международный фестиваль народной песни «Добровидение» в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге с 20 по 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Фото из личного архива Олега Нилова «Добровидение» призвано показать красоту народной песни жителям России

Фестиваль народной песни пройдёт уже в седьмой раз. Планируется, что в мероприятии примут участие более ста коллективов из России и других стран.

Ход подготовки к фестивалю проконтролировала министр культуры Ольга Любимова. Она обратила внимание, что в 2022 году мероприятие пройдёт в Год культурного наследия народов России.

Фестиваль «Добровидение» проводится в России с 2016 года. Целью фестиваля является сохранение и популяризация фольклора и традиций народов России.