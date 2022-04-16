Берлин, 16 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Ограничения на общее количество принимаемых с Украины беженцев не намерены вводить власти ФРГ. Об этом 16 апреля заявил немецкий министр транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькер Виссинг в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Petra B. Fritz Германия

«Этот вопрос не возникает. Германия не может и не будет отказывать беженцам с Украины», — сказал он в ответ на вопрос о том, какое количество украинских беженцев готово принять ФРГ.

В то же время, Виссинг отметил, что в данный момент число прибывающих на территорию Германии украинских беженцев существенно уменьшилось – с 8,2 тыс. ежедневно в момент начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины до 2,5 тыс. каждый день в настоящее время.

При этом немецкий министр отметил, что в страну может хлынуть новый поток беженцев с Украины и они «должны иметь возможность найти убежище в Германии».

Также он уточнил, что в случае «перегрузки» соседних с Украиной стран беженцами необходимо будет обсудить их распределение по территории ЕС и добавил, что постоянно контактирует со своими европейскими коллегами по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британский спецназ возобновил подготовку военных ВСУ в Киеве и его окрестностях.