Белоруссия запретила въезд зарегистрированного в ЕС автотранспорта
Минск, 16 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Власти Белоруссии запретили въезд транспортных средств (ТС) из ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса страны.
Флаг Белоруссии
«В Беларуси приняты ответные меры в отношении ТС, зарегистрированных в государствах-членах ЕС», — отмечается в сообщении.
Запрет на перемещение ТС через таможенную границу ЕАЭС в республику начал действовать с 00:00 (совпадает с мск) 16 апреля.
Власти при этом предусмотрели несколько исключений. Так, транспорту из ЕС можно въезжать в страну через определенные пункты пропуска (ПП) в специально установленные места — для прицепки и проведения грузовых операций.
На данных ПП товары будут перегружаться на российские и белорусские ТС, пишет «Коммерсантъ».