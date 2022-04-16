Минск, 16 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Власти Белоруссии запретили въезд транспортных средств (ТС) из ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса страны.

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«В Беларуси приняты ответные меры в отношении ТС, зарегистрированных в государствах-членах ЕС», — отмечается в сообщении.

Запрет на перемещение ТС через таможенную границу ЕАЭС в республику начал действовать с 00:00 (совпадает с мск) 16 апреля.

Власти при этом предусмотрели несколько исключений. Так, транспорту из ЕС можно въезжать в страну через определенные пункты пропуска (ПП) в специально установленные места — для прицепки и проведения грузовых операций.

На данных ПП товары будут перегружаться на российские и белорусские ТС, пишет «Коммерсантъ».