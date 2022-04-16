Барнаул, 16 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В состав Государственной думы от Алтайского края входят семь человек. Это четыре представителя партии «Единая Россия», два — КПРФ и один — партии «Справедливая Россия - За правду». Накануне, 15 апреля, они отчитались о своих доходах за 2021 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Больше всех заработал единоросс Александр Прокопьев: 138,3 млн, что на 30 млн рублей больше заработанного за 2020 год. Его супруга указала в декларации доход в 8,5 млн рублей.

В имуществе у депутата значатся: земля под дачное хозяйство площадью в 4,9 тысяч кв. метров, дом площадью в 1,1 тысяч кв. метров, жилое строение, три квартиры, одной из которых он владеет совместной с женой. Кроме того, Александр Прокопьев владеет катером Master Craft и мотоциклом Ducati.

На втором месте по полученным доходам — представительница КПРФ Анжелика Глазкова — 19,3 млн рублей. Доход её супруга – лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина – составил 2,2 млн рублей. У Глазковой в собственности есть квартира, площадь которой составляет 67,4 кв. метра, и Honda CR-V.

На третье место по полученным доходам вышел член партии «Единая Россия» Владимир Шаманов — в 13 млн рублей. Его супруга заработала 3,5 млн рублей. В имуществе депутата находятся два земельных участка площадью 5,5 тысяч квадратных метров, дом площадью более 300 квадратных метров, квартира и нежилое здание.

Экс-председатель Алтайского краевого законодательного собрания Иван Лоор («Единая Россия») задекларировал доход в шесть миллионов рублей. Жена депутата указала 889 тысяч рублей. Супруги совместно владеют земельным участком для сельхозпроизводства. У депутата также есть земля под усадьбу площадью одна тысяча кв. м, жилой дом, машина Mitsubishi Pajero и снегоход Arctic Cat.

Даниил Бессарабов «Единая Россия» за 2021 год отчитался в получении 5,7 млн рублей доходов, его жена – о 525,6 тысячах рублей. Супружеская пара владеет землёй площадью 1,4 кв. метров и жилым домов (233 кв. метра).

Александр Терентьев «Справедливая Россия — За правду» указал доход в размере 5,6 млн рублей. Супруга депутата — в 615,1 тысячи рублей. В декларации за справедливороссом не числится недвижимости. При этом у жены депутата в собственности четыре жилых дома и три земельных участка.

Мария Прусакова (КПРФ) получила доход в размере 2,7 млн рублей. В 2020 году было всего 504 тысячи рублей. Лично ей принадлежит только квартира площадью в 60,1 кв. метров. В общей долевой собственности она также владеет жилым домом и квартирой. На праве пользования у коммунистки есть земельный участок в 643 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход в размере 65,002 млн рублей.

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