Лондон, , 08:57 — REGNUM Британский спецназ возобновил подготовку военных ВСУ в Киеве и его окрестностях. Об этом The Times сообщили офицеры ВСУ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

По словам капитана Юрия Мироненко, около 2-х недель назад бойцы британской особой воздушной службы (SAS) учили людей в Киеве пользоваться ПТРК NLAW.

Инструкторы из Великобритании уже работали ранее с военнослужащими ВСУ, но в феврале Минобороны королевства отозвало их.

Тогда в ведомстве заявили, что в случае конфликта РФ и Украины британцы участвовать в боях не будут.