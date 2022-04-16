Лондон, 16 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Британский спецназ возобновил подготовку военных ВСУ в Киеве и его окрестностях. Об этом The Times сообщили офицеры ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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По словам капитана Юрия Мироненко, около двух недель назад бойцы британской особой воздушной службы (SAS) учили людей в Киеве пользоваться ПТРК NLAW.

Инструкторы из Великобритании уже работали ранее с военнослужащими ВСУ, но в феврале минобороны королевства отозвало их.

Тогда в ведомстве заявили, что в случае конфликта РФ и Украины британцы участвовать в боях не будут.