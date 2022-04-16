Баргузинский район, Бурятия, 16 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Баргузинском районе Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано сразу три случая провала под лёд автомобилей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, это связано с установлением тёплой погоды.

ГУ МЧС по Бурятии Автомобиль провалился под лёд на Байкале

В местности «Лопатки» посёлка Усть-Баргузин водитель внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, игнорируя запрещающие знаки, выехал на лёд и частично провалился в воду.

«В этот же день в с. Максимиха вблизи берега частично провалились под лед сразу два автомобиля. Пикап и микроавтобус не выдержал лед, и они оказались в воде. На данном участке также были установлены запрещающие знаки», — отметили в управлении.

Спасатели извлекли все три автомобиля, пострадавших нет.