Березники, Пермский край, , 08:55 — REGNUM В городе Березники Пермского края рабочий погиб на промышленном предприятии. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Трагедия произошла 15 апреля при зачистке забоя в шахте ствола. Из строя вышло устройство по задувке горной породы. В результате металлическая часть устройства, будучи под высоким давлением, попала по двоим рабочим. Один скончался на месте, а второго госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства этого происшествия. По факту нарушения требований промышленной безопасности проводится проверка.