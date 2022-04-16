Березники, Пермский край, 16 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В городе Березники Пермского края рабочий погиб на промышленном предприятии. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла 15 апреля при зачистке забоя в шахте ствола. Из строя вышло устройство по задувке горной породы. В результате металлическая часть устройства, будучи под высоким давлением, попала по двоим рабочим. Один скончался на месте, а второго госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства этого происшествия. По факту нарушения требований промышленной безопасности проводится проверка.