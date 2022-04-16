Москва, 16 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В интернете мошенники стали активно создавать фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево купить дефицитный товар. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

«Фальшивые магазины… В них якобы можно дешево купить дефицитный товар. В поисках нужного предмета люди попадают на эти сайты, где «оформляют заказ» и теряют деньги», — отметил он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что мошеннические сайты делаются по шаблону с копированием дизайна оригинального сайта и продвигаются на онлайн-сервисах, которым клиенты доверяют.

Эксперт посоветовал делать покупки только в проверенных магазинах.