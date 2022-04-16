Москва, 16 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. С момента начала действия государственной программы по переселению соотечественников в Россию переехало свыше 1 млн человек. Об этом 16 апреля сообщили в МВД РФ.

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«Всего с начала ее реализации по состоянию на 1 апреля 2022 года в Россию переселилось более 1 миллиона соотечественников, в том числе в 2021 году – 78,5 тысячи человек», — приводит ответ российского МВД на соответствующий запрос РИА Новости.

Также указывается, что в первом квартале 2022 года на постоянное место жительства в Россию собирались приехать порядка 27 тыс. человек и переехали 16 тыс.

Кроме того, уточняется, что среди прибывших в Россию в 2021 года репатриантов доля людей с высшим или неоконченным высшим профессиональным либо послевузовским образованием составляет 40,4%, с начальным или средним профессиональным образованием — 31,2%.

«При этом в Россию в рамках Государственной программы переселилось 65 научных работников», — подчёркивается в сообщении.

Отметим, государственная программа по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа была утверждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 июня 2006 года. Она предназначается для тех, кто оказался за границей после развала СССР и желает вернуться в Россию.