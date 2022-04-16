Сургут, Югра, 16 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Югре вахтовик из Башкирии признан виновным в убийстве и краже 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

publicdomainpictures.net Убийство

Установлено, что в ночь с 12 на 13 марта 2019 года 45-летний вахтовик, находясь в одном из домов садового товарищества «Кедровый-16» Сургута, в ходе распития спиртного поругался с сургутянином по поводу денежного долга и ударил его ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте. Житель Башкирии расчленил тело убитого и сжёг его в печи. Затем с помощью приложения в мобильном телефоне похитил со счёта погибшего 500 тысяч рублей и уехал в Уфу. Спустя месяц убийцу задержали в Башкирии.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что осужденный дважды устраивался на работу в различные организации по подложному диплому о высшем образовании.

Суд признал жителя Башкирии виновным в убийстве, краже и использовании заведомо подложного документа, назначив ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.