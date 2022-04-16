Улан-Удэ, 16 апреля 2022, 08:48 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 119 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени коронавируса победили 131 872 человека.
Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 135 482. За сутки выявлено 59 новых носителей.
«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2989 (0) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 0 чел.)», — добавили в штабе.