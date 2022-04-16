Красноярск, , 08:43 — REGNUM В Красноярске начнётся суд по делу о мошенничестве в крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняют бывшего замдиректора АО «Гражданпроект».

По данным следствия, осенью 2020 года он убедил директора одной из строительных фирм в возможности изменения им зонирования ряда земельных участков в материалах Генплана города. Это позволило бы продолжить строительство на этих землях.

«За указанные действия, которые он фактически не совершал, директором строительной фирмы ему были переданы имущественные права на четыре квартиры общей стоимостью более 5,5 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Действия обвиняемого пресекли сотрудники ФСБ. После задержания мужчина полностью признал свою вину. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.