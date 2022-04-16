Москва, , 08:37 — REGNUM Железнодорожный состав с блоками двух ракет-носителей тяжёлого класса «Протон-М» и разгонными блоками прибыл на железнодорожную станцию Тюратам вблизи космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель «Протон-М» alexpgp

Ракеты были отправлены из государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. После осмотра прибывших ракет они будут переданы Космическому центру «Южный», отвечающему за эксплуатацию пусковых комплексов космодрома Восточный.

Вскоре специалисты Роскосмоса начнут подготовку одной из доставленных ракет к пусковой кампании. Второй носитель тяжёлого класса будет отправлен на хранение.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур состоялся 13 декабря 2021 года. В результате этого старта на околоземную орбиту были выведены спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».

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