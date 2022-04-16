Москва, 16 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Железнодорожный состав с блоками двух ракет-носителей тяжёлого класса «Протон-М» и разгонными блоками прибыл на железнодорожную станцию Тюратам вблизи космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

alexpgp Ракета-носитель «Протон-М»

Ракеты были отправлены из государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. После осмотра прибывших ракет они будут переданы Космическому центру «Южный», отвечающему за эксплуатацию пусковых комплексов космодрома Восточный.

Вскоре специалисты Роскосмоса начнут подготовку одной из доставленных ракет к пусковой кампании. Второй носитель тяжёлого класса будет отправлен на хранение.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур состоялся 13 декабря 2021 года. В результате этого старта на околоземную орбиту были выведены спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».