Москва, 16 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал ректору Высшей школы сценических искусств (ВШСИ Театральная школа Константина Райкина) Анатолию Полянкину, который ранее уволил Константина Райкина с поста худрука данного учебного заведения, Бабушкинский суд Москвы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 15 апреля сообщили в суде.

Gold-ticket.ru Райкин на сцене

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полянкина Анатолия Евсеевича», — приводит слова представителя суда РИА Новости.

При этом ректор ВШСИ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщало, 12 апреля советский и российский актер, театральный педагог и режиссёр Константин Райкин был уволен Полянкиным с поста художественного руководителя ВШСИ, с чем не согласился студенческий совет образовательного учреждения.

Позднее сам Райки подтвердил информацию о своем увольнении с поста ректора ВШСИ в связи с упразднением должности худрука ВШСИ.