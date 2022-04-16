Горно-Алтайск, , 08:28 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждён ещё один летальный случай от COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии в республике скончались 653 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Причиной смерти 605 из них стал непосредственно COVID-19. Ещё 48 человек скончались от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Общее число выявленных случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 008. За сутки диагноз подтвердился у 12 человек. Лидером по приросту остаётся Горно-Алтайск.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 71, за весь период – 30 768. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 802, за весь период – 437 465», — добавили в оперштабе.