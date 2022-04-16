Волгоград, , 08:28 — REGNUM На Волге в городе Камышин Волгоградской области перевернулся катер. В результате ЧП один человек погиб, 4 — пострадали, спасатели ищут ребенка. Об этом 16 апреля сообщилив экстренных службах региона.

Волга Aleksey Igonin

Вечером 15 апреля прогулочный катер перевернулся в районе набережной города Камышин, на нем находилось 6 человек. Спасателям удалось вытащить из воды 2-х женщин и 2-х мужчин. Один человек погиб.

Отмечается, что на борту был 12-летний ребенок, сейчас его ищут.

Южная транспортная прокуратура начала проверку.