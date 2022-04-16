Иркутск, , 08:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 16 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8545 человек, причём пятеро из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 290 241 (+106 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 463 (-21 за сутки).

В то же время выздоровели 284 337 пациентов (+364 за сутки). Ещё 664 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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