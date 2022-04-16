Мумбаи, Индия, , 08:23 — REGNUM На одной из станций в крупнейшем мегаполисе Индии Мумбаи 15 апреля сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда. Об этом 16 апреля сообщает телеканал India TV.

Поезд на Мумбай © Олег Кугаев

Авария произошла с экспрессом, который следовал по маршруту Дадар — Пудучерри. Сразу после отправления со станции три вагона состава опрокинулись, несколько пассажиров получили лёгкие травмы.

В настоящее время устанавливается причина аварии, которая, предположительно, могла произойти в результате столкновения поезда с другим пассажирским составом, по ошибке направленным на тот же путь.

Отмечается, что более серьёзных последствий удалось избежать благодаря тому, что состав к моменту аварии не успел набрать скорость.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая произошла авария с участием двух грузовых поездов, перевозивших уголь, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов.

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