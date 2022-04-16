Москва, 16 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. О героических действиях командира мотострелковой роты капитана Сергея Овчара в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 16 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир мотострелковой роты капитан Сергей Овчар

Уточняется, что мотострелковая рота капитана осуществляла организацию обороны командного пункта и заблаговременно обеспечила прикрытие опасных направлений инженерными заграждениями, маневренными патрулями и сигнальными ракетами.

«Во время нападения вооруженных формирований украинских радикалов на охраняемые объекты Сергей лично руководил обороной командного пункта», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время боев с многократно превосходящими силами украинских нацистов мотострелки роты Овчара уничтожили свыше 10 единиц военной техники и большое количество живой силы противника.

«Благодаря мужеству и героизму капитана Сергея Овчара нападение украинских радикалов на командный пункт было отбито, что позволило обеспечить устойчивое и беспрерывное руководство группировкой российских войск», — заключается в сообщении.

Как сообщало, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях сержанта Дениса Краснова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.