16 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Владимир Бадмаев, , 14:30 — REGNUM Несмотря на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине, у связанных с Россией автозаправочных станций в Италии образуются огромные очереди. Тревогу забил телеканал TGcom24, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в провинции Сиракузы на Сицилии расположен один из крупнейших в Европе нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащий итальянской компании, которую контролирует российский «Лукойл». Здесь расположены и российские дистрибьюторы, реализующие бензин в розницу.

После резкого роста цен на автомобильное топливо, ценники на российских заправках выросли не столь сильно. Поэтому «путинский бензин», как его называет корреспондент, стал крайне популярным у местных жителей.

В настоящее время и бензин, и дизель продаются за 1,689 евро за литр, что на 10-15 центов дешевле, чем на «демократических» заправках. Простые итальянцы в связи с этим отмечают, что им без разницы «национальность» бензина, а также интересуются причинами топливного кризиса.

«Может быть, это экономические спекулянты виноваты в росте цен, а не русские?» — предположил в комментариях под статьёй Паскуале П.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

«Можно ли провести расследование, чтобы узнать, почему так резко выросли цены? Кто выигрывает от этой ситуации?» — спросил Джанлука О.

«Смотрите, люди, война не имеет ничего общего с подорожанием бензина. Это просто европейская спекуляция. Как всегда», — отметил Гаэтано В.

Напомним, итальянские СМИ связывают рост цен и связанное с этим падение уровня жизни простых итальянцев с событиями на Украине. При этом умалчивается, что во многом это лишь следствие антироссийских санкций, тогда как Москва не приняла пока действенных ответных мер.

«Это доказательство того, что постоянные повышения цен не имеют ничего общего с русскими и войной», — заявил Росарио Г.

«Я, конечно, не специалист в геополитике, но я с самого начала говорил, что эти санкции — просто самоцель, нужно понимать, что Россия не повышала цены и не вводила санкции. Российский экспорт настолько важен для нас, что русские запросто могли спровоцировать в нашей стране огромный социально-экономический кризис», — рассуждает Клаудио Л.

«Люди просто обязаны обвинить свое правительство в том, что оно не использует наши ресурсы и не инвестирует в материалы, чтобы стать самодостаточной страной. К сожалению, наши деньги вложены в беженцев», — добавил Роберто П.

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