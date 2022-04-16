Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Декларацию о доходах президента США Джозефа Байдена и его супруги, а также вице-президента США Камалы Харрис и её мужа опубликовала 15 апреля пресс-служба Белого дома.

Налоги

Из документа следует, что американский лидер на посту главы государства и первая леди в качестве преподавателя заработали за 2021 год $610 тыс., подоходного налога уплатили более $ 150 тыс. Эффективная ставка прогрессивной шкалы федерального подоходного налога для них составила 24,6%. Сам Президент США заработал $378,3 тыс.

Камала Харрис и её супруг и ее муж Дуглас Эмхофф заработали за 2021 год $1,65 млн. Они заплатили $523,4 тыс. налогов, что больше, чем заработал Байден в должности главы государства за год. Ставка для семьи Харрис была 31,6%. Вице-президент США также заплатила $120 тыс. подоходного налога в Калифорнии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал истинное предназначение президента США Джозефа Байдена.

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