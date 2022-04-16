Киев, 16 апреля 2022, 08:13 — REGNUM Авиационная группа Росгвардии диверсионную группу уничтожила разведывательно-диверсионную группу и 3 единицы военной техники, сообщает пресс-служба ведомства.
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Вертолетчики осуществили скрытный подлет и нанесли удар по силам украинских националистов.
Экипажи для выполнения служебно-боевых задач вылетают ежедневно.
Им приходится летать на малых высотах — так «легче идентифицировать цели и заметить замаскированные позиции противника», отмечается в сообщении.