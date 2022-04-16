Москва, 16 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. О героических действиях сержанта Дениса Краснова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 16 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Сержант Денис Краснов

Отмечается, что экипаж боевой машины пехоты под руководством сержанта в составе сводной маневренной группы вел ожесточенные бои с подразделениями украинских нацистов.

«Умело маневрируя на участке местности, экипаж под руководством Дениса Краснова прицельным огнем уничтожил два автомобиля Урал и более 25 украинских боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что из-за ответного огня боевая машина Краснова была повреждена и загорелась, после чего сержант, оценив ситуацию, эвакуировал из нее своих раненых сослуживцев, вынес их в укрытие, где оказал им первую медицинскую помощь.

«Благодаря профессиональным навыкам сержанта Дениса Краснова и четкому управлению подчиненным личным составом противнику был нанесен существенный ущерб. При этом потерь в экипаже Краснова допущено не было», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира инженерно-дорожной роты старшего лейтенанта Жаната Касенова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.