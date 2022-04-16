Владимир, , 08:06 — REGNUM Один из крупнейших кладов русских монет конца XIV – начала XV века передан на хранение Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Об этом сообщает Министерство культуры России.

Клад монет

Первая часть клада русских монет была обнаружена во Владимирской области «чёрным копателем» в 2016 году. Нелегально добытый клад был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Эта часть клада была передана Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику в 2020 году.

Позже сотрудники Института археологии РАН обнаружили ещё одну часть этого же клада, получившего название «Фёдоровского». Специалисты приняли решение об объединении находки, передав вторую часть музею на полях первой Всероссийской междисциплинарной научной конференции «Северо-Восточная Русь».

«Передача таких драгоценностей – событие, значимость которого сложно переоценить. Фёдоровский клад – это безбрежное море для исследований, огромная возможность для наполнения наших экспозиций», — прокомментировал генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.

Объединённая находка насчитывает более двух тысяч монет. Это делает «Фёдоровский клад» одним из трёх крупнейших кладов русских монет конца XIV – начала XV века.