Челябинск, , 08:04 — REGNUM В Челябинске 91-летняя женщина отдала мошенникам 150 тыс. рублей, чтобы спасти свою родственницу. Об этом сообщает 16 апреля пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

По данным следствия, ей позвонил некий гражданин и рассказал, что родственница якобы стала виновницей аварии, и чтобы избежать суда и разбирательства, нужна большая сумма денег,. Также он дал ей поговорить с некой женщиной, которая тоже ввела челябинку в заблуждение.

Потерпевшая пыталась связаться со своими родственниками сама, но не смогла это сделать и решила, что неизвестные звонившие правы. В результате она передала деньги курьеру. Правда, через некоторое время родственники ей перезвонили и дама поняла, что стала жертвой преступников.

По подозрению в мошенничестве удалось задержать местного жителя 2003 года рождения. Устанавливается круг его возможных соучастников.