Москва, , 08:04 — REGNUM О героических действиях командира инженерно-дорожной роты старшего лейтенанта Жаната Касенова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 16 апреля в Минобороны России.

Командир инженерно-дорожной роты старший лейтенант Жанат Касенов

Уточняется, что группа старшего лейтенанта получила задание провести разведку маршрута движения тыловой колонны на предмет наличия взрывоопасных предметов на пути следования, и в ходе его выполнения обнаружила диверсионно-разведывательную группу украинских нацистов, минировавших дороги.

Также указывается, что Касенов оценил силы и принял решение начать атаку неонацистов, несмотря на их численное превосходство.

«Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, Жанат Касенов грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил первоочередные цели», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что после того, как военные инженеры ВС РФ уничтожили позиции гранатометчиков, они еще два часа вели бой с отчаянно сопротивлявшимися киевскими боевиками, после чего враг капитулировал и отступил.

При этом после боя группа Касенова произвела разминирования путей прохода российской колонны и в ходе него старший лейтенант лично обнаружил и обезвредил пять мин западного производства.

«Мужественные и решительные действия старшего лейтенанта Жаната Касенова позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и продуктов питания, и выйти в назначенный район без потерь», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ восемь раз открывали огонь по населенным пунктам ЛНР, выпустив 64 крупнокалиберных снаряда.