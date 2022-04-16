Ханты-Мансийск, 16 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Югре охотники получают разрешения на охоту по интернету. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий ХМАО.

Анна Кумицкая ИА REGNUM На охоте

Весенняя охота на селезней уток в Ханты-Мансийском автономном округе начнётся с 15 апреля и продлится до 20 мая.

«Все охотники Югры могут позаботиться о получении разрешения на охоту заблаговременно. Сейчас это возможно сделать, не выходя из дома. Депинформтехнологий Югры разработал «Сервис выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов», который позволяет уменьшить число контактов между охотниками и сотрудниками, выдающими разрешения», — поясняет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что охота на селезней уток в Советском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах в охотничьих угодьях, расположенных южнее 61° северной широты, стартует 29 апреля. С 6 мая в охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных от 61° северной широты до 62°.

В охотничьих угодьях Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных севернее 62° северной широты, охота начнётся с 13 мая.

Продолжительность охоты по всем указанным зонам составляет 10 календарных дней.