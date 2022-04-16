Киев, , 08:04 — REGNUM ВСУ в ходе российской военной спецоперации потеряли до 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью CNN.

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В интервью он затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий.

Последний раз Киев сообщал о потерях 12 марта. Тогда Зеленский заявил, что погибли около 1300 военных ВСУ.

Минобороны РФ в конце марта сообщало, что с начала спецоперации потери армии Украины составили более 14 тыс. убитыми и около 16 тыс. ранеными.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.