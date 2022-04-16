Барнаул, 16 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 16 апреля 2022 года за сутки выявлено 157 новых носителя (на пять меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 9364 до 6454 (на 2910 меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ упало до минимума: 31 718 (+6 за сутки) и 214 758 (+141 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 124 (+5 за сутки). Из них 48 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 135 человек, только трое из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 445 жителей края (-14 за сутки).

Кроме этого, 46 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-1 за сутки).

Заболеваемость среди детей увеличилось: всего на Алтае выявлено уже 40 336 зараженных коронавирусом (+31 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 264 752 человека, выздоровели 252 299 человек (+698 за сутки).

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