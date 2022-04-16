Балтийск, Калининградская область, , 08:50 — REGNUM У побережья Калининградской области прошли тактические учения ракетных кораблей Балтийской военно-морской базы Балтийского флота (БФ) по уничтожению морских и береговых целей. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Малый ракетный корабль «Гейзер» на фоне Кунсткамеры Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Малые ракетные корабли (МРК) «Зелёный Дол», «Советск», «Одинцово», «Гейзер», ракетные катера «Моршанск», «Димитровград» и «Чувашия», действующие в составе тактических групп, выполнили задачи по организации нанесения ракетных ударов по отряду кораблей условного противника, который изображали другие корабли Балтийского флота.

пресс-служба ЗВО «В районе морского десантного полигона корабли также провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых целей, скрытых рельефом местности. В ходе выполнения упражнения успешно поражены мишени, имитирующие долговременные огневые точки и технику условного противника».

Отмечается, что объективный контроль за результативностью стрельбы обеспечили БПЛА «Орлан-10».

В учениях, помимо малых ракетных кораблей и ракетных катеров, были задействованы малые противолодочные корабли «Алексин», «Кабардино-Балкария», базовые тральщики «Александр Обухов», «Леонид Соболев», а также другие корабли, катера и суда обеспечения БФ.

Как сообщало ИА REGNUM, бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота отработали на полигоне в Калининградской области практическое бомбометание и прикрытие сухопутной группировки войск с воздуха.

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