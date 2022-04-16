Балтийск, Калининградская область, 16 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. У побережья Калининградской области прошли тактические учения ракетных кораблей Балтийской военно-морской базы Балтийского флота (БФ) по уничтожению морских и береговых целей. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Гейзер» на фоне Кунсткамеры

Малые ракетные корабли (МРК) «Зелёный Дол», «Советск», «Одинцово», «Гейзер», ракетные катера «Моршанск», «Димитровград» и «Чувашия», действующие в составе тактических групп, выполнили задачи по организации нанесения ракетных ударов по отряду кораблей условного противника, который изображали другие корабли Балтийского флота.

пресс-служба ЗВО «В районе морского десантного полигона корабли также провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых целей, скрытых рельефом местности. В ходе выполнения упражнения успешно поражены мишени, имитирующие долговременные огневые точки и технику условного противника».

Отмечается, что объективный контроль за результативностью стрельбы обеспечили БПЛА «Орлан-10».

В учениях, помимо малых ракетных кораблей и ракетных катеров, были задействованы малые противолодочные корабли «Алексин», «Кабардино-Балкария», базовые тральщики «Александр Обухов», «Леонид Соболев», а также другие корабли, катера и суда обеспечения БФ.

Как сообщало ИА REGNUM, бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота отработали на полигоне в Калининградской области практическое бомбометание и прикрытие сухопутной группировки войск с воздуха.

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