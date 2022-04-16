Луганск, , 07:58 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ восемь раз открывали огонь по населенным пунктам ЛНР, выпустив 64 крупнокалиберных снаряда. Об этом 16 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Со стороны ВФУ зафиксировано 8 обстрелов по населенным пунктам Первомайск, Донецкий, Золотое-5 с применением артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм (64 снаряда)», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов повреждены 4 жилых дома и центральная городская больница в Первомайске, а также 2 жилых дома и детсад «Березка» в н.п. Золотое-5.

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