Луганск, 16 апреля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Украинские каратели восемь раз за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по населенным пунктам Донецкий, Первомайск, Золотое-5 с применением артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра (64 снаряда)», — заявили в представительстве.

Уточняется, что в результате обстрелов в населенных пунктах пострадали шесть жилых домов, больница и детский сад. Сведений о пострадавших или жертвах не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля украинские боевики обстреляли пункт Золотое-5 в ЛНР. По нему каратели выпустили восемь снарядов калибра 122 мм.