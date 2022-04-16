Белгород, , 07:53 — REGNUM Первых беженцев из города Изюм Харьковской области вывезли на автобусах российские военнослужащие в Белгородскую область. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Всего было вывезено около 100 человек, включая десять детей. Автобусы с беженцами в сопровождении военной техники пересекли пункт пропуска Вериговка-Чугуновка и въехали в Белгородскую область.

По словам беженцев, город Изюм подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских войск, оставаться в городе и в пригородах опасно. В Россию выехали в основном женщины, дети и пожилые люди. Многие взяли с собой своих домашних питомцев. Людям помогали сотрудники МЧС России, всем было предоставлено горячее питание и питьё, а также медицинская помощь.

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