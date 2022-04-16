Петропавловск-Камчатский, 16 апреля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Martin Luff Последствия землетрясения

«Землетрясение произошло в точке с координатами 52,464° северной широты, 159,529° восточной долготы», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 86 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 47 километров. Отмечается, что жители Камчатки подземных толчков не ощутили. В дежурные службы обращений также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Курильских островов. Его очаг находился в 85 километрах от острова Матуа на глубине 106 километров. Пострадавших не было.