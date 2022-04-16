Москва, 16 апреля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения ПДД, но сосредоточат внимание на тех, которые способствуют совершению ДТП, в частности, на пьяном вождении. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД РФ.

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«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении … не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению ДТП», — отмечается в сообщении.

Малозначительным считается правонарушение, действие или бездействие которого хотя формально и содержит признаки административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Накануне 16−17 марта региональные управления ГИБДДобъявили о проведении рейдов для поиска нарушителей ПДД.