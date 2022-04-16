Пекин, , 07:50 — REGNUM Страны Азии вновь оказались под угрозой западного колониализма, заявил бывший австралийский дипломат Джон Лэндер в своей статье для китайской газеты The Global Times.

США против Китая Iecs

Он указал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерениях расширить присутствие альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия Кита. Лэндер считает, что такие заявления вряд ли прошли незамеченными в азиатских странах, где люди еще помнят свое колониальное прошлое. Он отметил, что страны Азии, за исключением Японии и Сингапура, отказались вводить жесткие санкции против России и активно выступать против Китая.

Экс-дипломат отмечает, что Пекин в настоящее время старается укреплять работу в рамках Организации Объединенных Наций, чтобы добиться справедливого отношения к развивающимся странам. Однако Соединенные Штаты видят в этом угрозу устраивающему Вашингтон миропорядку. По мнению Лэндера, такой миропорядок был придуман США и ее союзниками для собственного блага.