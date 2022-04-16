Чита, , 07:48 — REGNUM В Забайкалье в связи с началом пожароопасного сезона с 16 апреля начал действовать режим повышенной готовности. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 21 марта объявлен пожароопасный сезон в лесах на территории Акшинского лесничества, с 24 марта — Ингодинского лесничества, с 28 марта — Агинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Беклемишевского, Балейского, Верхне-Читинского, Дульдургинского, Кыринского, Оленгуйского, Ононского, Читинского лесничеств и Оловянинского участкового лесничества.

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С 26 марта особый противопожарный режим (ОПР) введен на территории Агинского, Акшинского, Александрово-Заводского, Борзинского, Дульдургинского, Забайкальского, Калганского, Краснокаменского, Кыринского, Могойтуйского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Ононского, Улетовского, Читинского районов, Приаргунского муниципального округа, города Краснокаменск и поселка Агинское.

С 1 апреля в Балейском, Газимуро-Заводском, Карымском, Красночикойском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Хилокском, Чернышевском, Шелопугинском, Шилкинском районах, городе Петровск-Забайкальский и Чите.

В связи с введением ОПР принимаются ограничительные меры: нельзя жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. На граждан будет наложен штраф до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических – до 400 тысяч. Кроме того, с виновных лиц будет взыскан ущерб, причинённый лесному фонду, а также затраты на тушение лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что основная часть муниципальных образований региона готова к пожароопасному сезону на 70%, сообщил в начале апреля на совещании с сибирским полпредом Юрием Трутневым губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

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